Kurt ve Aslan filmi oyuncuları kimler ve ne zaman çekildiği sık sık araştırılıyor. Kurt ve Aslan, senaryosunu karısı Prune de Maistre ile birlikte yazan Gilles de Maistre'nin yönettiği 2021 aile filmidir. Kurt ve Aslan filmi nereden izlenir? Kurt ve Aslan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir...

KURT VE ASLAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

20 yaşındaki Alma, büyükbabasının vefatının ardından çocukluğunun geçtiği eve dönme kararı alır. Eve döndüğünde, ormanda iki yavru hayvanla karşılaşır: bir kurt ve bir aslan. Alma, bu yavrulara yardım ederek onlarla güçlü bir bağ kurar. Ancak, orman bekçisinin yavru hayvanları fark etmesiyle işler değişir; yavrular alınır ve götürülür. Bu olay, Alma ve yavru hayvanlar için büyük bir yıkım olur ve onları birbirlerinden ayırır. Artık Alma ve yavru hayvan kardeşlerin, Kanada'da tehlikelerle dolu bir yolculuğa çıkarak yeniden bir araya gelmeleri gerekmektedir. Bu yolculuk zorlu ve tehlikeli olsa da, Alma ve yavrular, aralarındaki sevgi sayesinde her türlü engeli aşmaya kararlıdır.

KURT VE ASLAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Molly Kunz

Graham Greene

Charlie Carrick