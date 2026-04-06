Kürt Ahmet'in cenazesinde dikkat çeken uyarı: Tokalaşmaya çalışmayın
Ankara'da "Kürt Ahmet" olarak tanınan ve 91 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Turgut'un cenazesine siyaset dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Cenazeye Ahmet Turgut'un cezaevindeki oğlu Melih Turgut da jandarma eşliğinde katıldı. Defin sırasında Ahmet Turgut’un büyük oğlu "Melih’i ve babamı seviyorsunuz, biliyorum. Hiçbiriniz Melih’e geçmiş olsun diye tokalaşmaya çalışmayın.” dedi.
Ankara'nın eski Haymana Belediye başkanı Özdemir Turgut'un babası ve "Kürt Ahmet" lakabıyla tanınan Ahmet Turgut, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 91 yaşında vefat etti. Cenazeye siyasetin farklı kesimlerinden birçok isim katıldı.
İkindi namazını müteakip Gülveren Camii'nde kılınan cenaze namazı öncesinde Turgut'un oğlu Özdemir Turgut'un yanı sıra aile üyeleri taziyeleri kabul etti. Cenazeye katılan isimler arasında, AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, CHP Milletvekili Adnan Beker, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve MHP Ankara İl Başkanı Alpaslan Doğan yer aldı. Ahmet Turgut'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığına defnedildi.
Hayatını kaybeden Ahmet Turgut’un cenazesine cezaevindeki oğlu Melih Turgut da jandarma eşliğinde geniş güvenlik önlemleri altında katıldı. Defin sırasında Ahmet Turgut’un büyük oğlu taziye uyarısında bulundu. Turgut uyarısında, “Melih’i ve babamı seviyorsunuz, biliyorum. Hiçbiriniz Melih’e geçmiş olsun diye tokalaşmaya çalışmayın.” dedi.