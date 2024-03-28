Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçimlerde İstanbul adayını geri çekmek için hükümete 3 şart sundu. Erbakan, İsrail'le ticaretin sonlandırılması, Malatya'daki Kürecik Radar Üssü'nün kapatılması, emekli maaşının ise 20 bin TL'ye çıkarılması durumunda İstanbul adayını yarıştan çekeceklerini duyurdu. Peki, Kürecik radar üssü nedir, nerede yer alıyor?

KÜRECİK RADAR ÜSSÜ NEDİR, NEREDE YER ALIYOR?

Kürecik Radar Üssü (İngilizce: Kürecik Radar Station), Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kürecik nahiyesinde bulunan askerî tesistir. Amerikan askerlerinin kurmuş olduğu ve bulunduğu üs, terk edilerek Türk askerinin kontrolüne bırakılmıştır. Malatya yönüne giderken, Karahan gediğinin bulunduğu tepenin sol üst tarafındadır. Rakımı 1800 metredir. 2012 yılında NATO tarafından balistik füze saldırılarına karşı erken uyarı radarı olarak kullanılmak üzere kurulmuştur.[1] Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasım 2010'da düzenlenen NATO Lizbon Zirvesi'nde geliştirilmesi kararlaştırılan füze savunma sisteminin bir unsurunu oluşturan erken uyarı radarı Kürecik Radar Üssü'nde konuşlandırılacaktı.

Kasım 2010'daki NATO Lizbon zirvesinde, tüm ittifak üyelerini kapsayan bir balistik füze savunma sistemi kurmak için stratejik bir plan yapılmıştı. NATO üyesi bir devlet olarak, Türk hükûmeti kendi topraklarında erken uyarı radar sisteminin kurulmasını onaylamış, ancak radar istasyonunda toplanan tüm bilgilerin NATO üyesi ülkeler tarafından kesinlikle kullanılması konusunda ısrar etmişti. Eylül 2011'de kesin şartlar konusunda bir anlaşma imzaladıktan sonra, Türkiye ve ABD yetkilileri, Malatya ilinin Akçadağ ilçesine bağlı Kürecik bucağı yakınlarında uygun bir yer belirledi.1960'larda, alan, Sovyetler Birliği hava sahasının gözetimi için bir radar üssüne ev sahipliği yapmıştı. Kürecik, Malatya'nın 59 km (37 mi) batısında yer almakta; radar istasyonu da 2,085 m (6,841 ft) yükseklikte Çat Tepe üzerinde bulunmaktadır

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