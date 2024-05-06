Kurban Bayramına kaç gün kaldı? 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün?
Kurban Bayramı tatiline kaç gün kaldığı ve bayram tatili ne zaman başladığı gündeme geliyor. Kurban Bayramı, her yıl olduğu gibi bu senede hangi güne denk geldiği merak ediliyor.. Peki, 2024 yılında Kurban Bayramı hangi ayda ve tarihlerde kutlanacak? Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün sürecek?
Müslümanlar için önemli olan Kurban Bayramı'nın 2024 tarihleri merak konusu. Ramazan'ın bitmesiyle birlikte yaklaşan bu mübarek bayramın ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği araştırılıyor. Kurban Bayramına kaç gün kaldı? 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün? Detaylar haberimizdedir…
KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?
2024 yılında mübarek Kurban Bayramı, 15 Haziran Cumartesi günü arefeyle başlayacak. Bayram, dört gün sürecek ve tarihler şu şekilde olacak:
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı'nın 1. Günü
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı'nın 2. Günü
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı'nın 3. Günü
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı'nın 4. Günü
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2024?
Bayramın arefesi ve ilk günü, hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte bayram süresinin toplamda 5 gün olması bekleniyor. Ancak, perşembe ve cuma günlerine de tatil açıklaması gelirse, bayram tatili 9 güne kadar uzayabilir.