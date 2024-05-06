Müslümanlar için önemli olan Kurban Bayramı'nın 2024 tarihleri merak konusu. Ramazan'ın bitmesiyle birlikte yaklaşan bu mübarek bayramın ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği araştırılıyor. Kurban Bayramına kaç gün kaldı? 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün? Detaylar haberimizdedir…

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

2024 yılında mübarek Kurban Bayramı, 15 Haziran Cumartesi günü arefeyle başlayacak. Bayram, dört gün sürecek ve tarihler şu şekilde olacak:

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı'nın 1. Günü

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı'nın 2. Günü

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı'nın 3. Günü

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı'nın 4. Günü

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2024?

Bayramın arefesi ve ilk günü, hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte bayram süresinin toplamda 5 gün olması bekleniyor. Ancak, perşembe ve cuma günlerine de tatil açıklaması gelirse, bayram tatili 9 güne kadar uzayabilir.