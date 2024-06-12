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Kurban Bayramın hangi günlere denk geliyor? Kurban Bayramının 1,2,3 günü ne zaman, hangi gün?

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BAYRAM HANGİ GÜN? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Arefe Günü ne zaman? Kurban Bayramı'nın hangi güne denk geleceği ve Arefe Günü'nün ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramın hangi günlere denk geliyor? Kurban Bayramının 1,2,3 günü ne zaman, hangi gün?

Kurban Bayramın hangi günlere denk geliyor? Araştırılıyor. 2024 yılında Kurban Bayramı'nın hangi tarihe denk geleceği merak konusu oldu. Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı, 2024 yılında 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Peki, Kurban Bayramın hangi günlere denk geliyor? Kurban Bayramının 1,2,3 günü ne zaman, hangi gün?

KURBAN BAYRAMIN HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

2024 yılı Kurban Bayramı 1. Gün tarihi 16 Haziran Pazardır. Buna göre Bugün 2 Haziran 2024 Pazar. 16 Haziran 2024 Pazar gününe kadar 11 gün var. 20 Haziran 2024 Pazar günü yani 11 gün sonra Kurban Bayramının ilk günü olacak. Yani Kurban Bayramına 11 gün vardır.

2024 yılında Kurban Bayramı şu şekilde kutlanacak:

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1. Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2. Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3. Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4. Gün)

Arefe Günü bu yıl hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle ekstra tatil olarak değerlendirilmeyecek; ancak bayram tatili kapsamında arefe günü yarım gün tatil olarak kabul edilecek. Özel sektör çalışanları, çalıştığı takdirde yarım gün mesai ücreti alabilecek.

Emir Ceran
Emir Ceran
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