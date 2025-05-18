Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı sorusuna ilişkin önemli açıklamalardan biri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Bakan Ersoy, Manisa Müzesi'nin açılışında yaptığı konuşmada Kurban Bayramı tatili süresine dair net ifadeler kullandı. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı 2025 yılında 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Resmi takvime göre, bu tarihler 4 günlük bir bayram tatiline işaret ediyor. Ancak, 10-11 Haziran tarihlerinin de tatil kapsamına alınarak toplamda Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı sorusu gündeme geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı açıklamada, "Biz tabii ki 9 gün tatil olmasını istiyoruz, sektörün de isteği bu," diyerek konunun sadece bakanlığın kararına bağlı olmadığını vurguladı. Bakan, "Verilecek kararı hep birlikte bekleyip göreceğiz" ifadesiyle son kararın henüz alınmadığını da belirtti.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan resmi dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı 2025 yılında 6 Haziran Cuma günü başlayacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı'nın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bu yıl tatil planları da oldukça yoğun geçecek gibi görünüyor. 6-9 Haziran tarihleri arasındaki resmi bayram tatiline, 5 Haziran arefe günü de eklendiğinde toplamda 5 günlük bir tatil süreci ortaya çıkıyor.