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Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı, kapalı mı? Bayram tatilinde nöbetçi eczane nerede?

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9 günlük bayram tatilinde eczaneler açık mı? Kurban Bayramı tatilinde nöbetçi eczaneler nerede ve bayramda eczaneler kapalı mı merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı, kapalı mı? Bayram tatilinde nöbetçi eczane nerede?

Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlıyor. Arefe günü ve bayramın birinci günü eczaneler çalışıyor mu sorusu gündeme geliyor. Bayram tatilinde nöbetçi eczane nerede? Detaylar haberimizdedir…

ARİFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Arefe günleri yarım gün resmi tatil sayılıyor. Bunla birlikte, eczaneler arife günü saat 09.00-13.00 saatleri arası açık olup, 13.00 sonrası sadece nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.

Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı, kapalı mı? Bayram tatilinde nöbetçi eczane nerede?

KURBAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nda eczaneler kapalı olacaktır. Bayramın ilk günü ve son gününe kadar nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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