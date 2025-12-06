Kumbarası para dolu ama gözyaşlarına boğuldu
Harçlığından artırdığı paraları kumbarada biriktiren küçük çocuk, kumbarayı açınca hayatının şokunu yaşadı. Kumbaranın teneke olması nedeniyle tüm paralarının paslandığını gören çocuk gözyaşlarına boğuldu.
Harçlıklarından artırdığı paraları kumbarada biriktiren küçük bir çocuk, birikimlerini saymak için kumbarayı açtığında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
PARALARI PASLANAN ÇOCUK GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Kumbaranın yapıldığı teneke malzeme nedeniyle içeride biriken madeni paraların tamamının paslandığı görüldü. Tüm emeğinin boşa gittiğini gören çocuk, paraların kullanılamaz halde olduğunu fark edince gözyaşlarına hakim olamadı.