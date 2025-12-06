Haberler

Kumbarası para dolu ama gözyaşlarına boğuldu
Güncelleme:
Harçlığından artırdığı paraları kumbarada biriktiren küçük çocuk, kumbarayı açınca hayatının şokunu yaşadı. Kumbaranın teneke olması nedeniyle tüm paralarının paslandığını gören çocuk gözyaşlarına boğuldu.

Harçlıklarından artırdığı paraları kumbarada biriktiren küçük bir çocuk, birikimlerini saymak için kumbarayı açtığında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

PARALARI PASLANAN ÇOCUK GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kumbaranın yapıldığı teneke malzeme nedeniyle içeride biriken madeni paraların tamamının paslandığı görüldü. Tüm emeğinin boşa gittiğini gören çocuk, paraların kullanılamaz halde olduğunu fark edince gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTurgut erol:

bankaya gitsin bedava degistiriyorlar

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEkSeS:

cocugun paslanmis kumbarasinida haber ediyorsunuz.. pehh

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdem:

Ajitasyon. Hani biri çıkıp acısın da para versin..

yanıt2
yanıt0
Haber Yorumlarısade vatandaş:

ben tüp servisi yaparken yırtık bantlı eksik çürük çarık paraları alırdım çünki bu paralar piyasada kullanılmasada bankaya yatırıyorduk geçen yıl yırtık eksik paralar vardı şimdi benden alan yok esnaflık mesnaflık insanlık minsanlık kalmamış halbuki bankalar bu paraları esnaflardan hasılatı yatırırken mecbur alıyor kendimden biliyorum karaköye elektirik malzemesi almaya gittiğimde yırtık paraları merkez bankasından değiştirdim yırtık eksik para almayan esnafıda değiştirdim

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
