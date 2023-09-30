Kulu'da elektrikli bisiklet otomobile çarptı, sürücü yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeki otomobile arkadan çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, ilçe merkezi Kırkahvesi mevkii Halime Hatun Kubbeli Camii yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (62) idaresindeki plakasız elektrikli bisiklet yol kenarında park halinde olan 42 ASA 092 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü E.K. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA