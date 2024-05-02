Kül Masalı dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kül Masalı 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kül Masalı 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Mayıs Kül Masalı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

KÜL MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülcan'ın ortaya çıkışı herkes üzerinde sarsıcı bir etkiye neden olur. Annesiyle ilgili gerçekleri kendisinden sakladığı için ablasına kızan Behiye ortalıktan kaybolur. Arat Özge'ye kendini affettirmenin yolunu ararken Jale ve Özge arasında büyük bir kavga kopar. Jale Özge'ye geçmişini ve köşkte yaşadığı tüm travmaları anlatır. Jale'nin bu hareketi Neveser için bardağı taşıran son damladır artık. Jale'yi köşkten göndermek için harekete geçer. Diğer taraftan Jale, Erhan'a Leyla'nın kaybının ardındaki gerçeği anlatmak zorunda kalır. Jale'nin içine düştüğü çıkmazın sadece Leyla'nın değil, Arat ve Özge'nin hayatlarını da tehdit ettiğini öğreniriz. Nihayetinde Arat kızı Leyla'nın varlığını öğrenirken tüm bu olayların arkasındaki kişi de su yüzüne çıkar.

KÜL MASALI 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kül Masalı 10. bölüm ile final yapıyor.