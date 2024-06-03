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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 28. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Haziran Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 28. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 28. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Haziran Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni ölüm izleme linki var mı?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 28. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 28. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Haziran Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Süreyya'nın intikamını almak ve beyleri kurtarmak için harekete geçen Selahaddin, Mülhem'i köşeye sıkıştırmaya başarmıştır. Selahaddin, Mülhem'i öldürerek Süreyya'nın intikamını alır ama Temur'un beklenmeyen hamlesi yüzünden beyleri elinden kaçırır. Temur, beyleri kurtaracağını düşünürken Bernard önlerine çıkar ve onları yeniden ele geçirir. Üstelik Karategin de artık Bernard'ın elinde esir. Temur'un bu hamlesi Arslanşah, Nureddin ve Selahaddin'i karşı karşıya getirir. Arslanşah, beylerin Bernard'ın elinde esir düşmesinden dolayı Sultan Nıureddin'i suçlarken etrafında beylere bağlı askerleri toplayıp Zengi Devletine karşı bir tavır takınır. Beyleri elinde tutarak Zengilere karşı gücü elinde tutan Bernard, Sultan Nureddin'den beylere karşılık Gazze'yi ister. Beylerle birlikte esir düşen Karategin, kaçmak için her yolu dener ama Bernard'ın elinden kurtulması öyle kolay değildir. Arslanşah Bernard'a baş eğmeyen Sultan Nureddin'e Gazze'yi Bernard'a vermesini söyler. Aksi halde beyleri kurtaramayacaklardır. Sultan Nureddin ise bunu kesin bir dille reddederken Arslanşah kendi bildiğini okuyarak Gazze'yi kuşatmak için harekete geçer. Selahaddin, tutsak olan beyleri Bernard'ın esaretinden kurtarabilecek midir? Arslanşah'ın öne çıkma gayretiyle parçalanmasına vesile olduğu İslam Birliği yeniden kurulabilecek midir? Nureddin şehit kanlarıyla sulanan, uğrunda nice mücadeleler verilen Gazze'yi elinde tutabilecek midir?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 28. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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