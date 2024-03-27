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Küçükçekmece hangi parti? Küçükçekmece belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir 2019?

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,İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi için Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar; DSP'nin adayı ise Muammer Aydın oldu.Peki, Küçükçekmece hangi parti? Küçükçekmece belediyesi hangi partiden? Küçükçekmece belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir?

KÜÇÜKÇEKMECE HANGİ PARTİ?

Kemal Çebi, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) aldığı 223.834 oy ile toplam oy oranının %50,97'sini elde ederek seçimde birinci oldu. Onu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Temel Karadeniz takip etti; 198.564 oy alarak %45,22'lik bir oy oranına ulaştı. Saadet Partisi adayı Mustafa Kurdaş, 6.797 oy (%1,55) ile üçüncü sırada yer alırken, Demokratik Sol Parti'den (DSP) Birkan Duran 2.512 oy (%0,57) ile dördüncü oldu. Beşinci sırada ise Muhammed Kerim Aktacir, Büyük Birlik Partisi'nden (BTP) aldığı 985 oy ile %0,22'lik bir oy oranına sahiptir. Bu sonuçlarla Kemal Çebi, seçimde birinci olarak CHP'nin zaferini ilan etmiş bulunmaktadır.

Küçükçekmece hangi parti? Küçükçekmece belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir 2019?

Emir Ceran
Emir Ceran
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