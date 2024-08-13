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Küçük Esnaf filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Küçük Esnaf filmi ne zaman, nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi gerçek mi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Küçük Esnaf filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Küçük Esnaf konusu, özeti ve Küçük Esnaf oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Küçük Esnaf filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Küçük Esnaf filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Küçük Esnaf filmini izleyecek olanların merak ettiği Küçük Esnaf konusu nedir, Küçük Esnaf oyuncuları kimler ve Küçük Esnaf özeti gibi konuları inceliyoruz.

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: 8 Nisan 2016 (Fransa)

Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar'ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını konu almakta.

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Bedran Güzel

Oyuncular: İbrahim Büyükak, Zeynep Koçak, Gupse Özay, Cengiz Bozkurt, Cezmi Baskın

Küçük Esnaf filminin çekimleri İstanbul/Kadırga, Samatya ve Ağva'da gerçekleştirildi.

Osman Demir
Osman Demir
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