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Küçük enişte karakteri kim? "Tosun Paşa" adlı filmde geçen Tellioğlu ailesinin dört damadından hangisi "Küçük Enişte" olarak da adlandırılır?

Küçük enişte karakteri kim?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada "Tosun Paşa" adlı filmde geçen Tellioğlu ailesinin dört damadından hangisi "Küçük Enişte" olarak da adlandırılır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki, "Tosun Paşa" adlı filmde geçen Tellioğlu ailesinin dört damadından hangisi "Küçük Enişte" olarak da adlandırılır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada "Tosun Paşa" adlı filmde geçen Tellioğlu ailesinin dört damadından hangisi "Küçük Enişte" olarak da adlandırılır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

"TOSUN PAŞA" ADLI FİLMDE GEÇEN TELLİOĞLU AİLESİNİN DÖRT DAMADINDAN HANGİSİ "KÜÇÜK ENİŞTE" OLARAK DA ADLANDIRILIR?

A: Vehbi

B: Ruhi

C: Bekir

D: Mülayim

Cevap: C

Küçük enişte karakteri kim? 'Tosun Paşa' adlı filmde geçen Tellioğlu ailesinin dört damadından hangisi 'Küçük Enişte' olarak da adlandırılır?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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