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Kübra Par kimdir? Kübra Par kaç yaşında, nereli? Kübra Par hayatı ve biyografisi!

Kübra Par kimdir? Kübra Par kaç yaşında, nereli? Kübra Par hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Kübra Par izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Kübra Par kaç yaşında, nereli? Kübra Par hayatı ve biyografisi! Kübra Par kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Kübra Par hakkında araştırmalar yapılıyor. Kübra Par kimdir? Kübra Par kaç yaşında, nereli? Kübra Par hayatı ve biyografisi!

KÜBRA PAR KİMDİR?

Doğum: Mart 1984 (40 yıl yaşında), Erzincan, Türkiye

24 Mart 1984 tarihinde Erzincan'da doğdu. Gençlik yıllarında edebiyat ve sanatla ilgilendi. Edebiyat dergilerinde yazılar yayımladı. 2003 yılında Cahit Zarifoğlu şiir ödüllerinde "Nisanın Gölgesi" adlı şiiriyle jüri özel ödülünü kazandı.

2007 senesinde Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı. "Burjuva bohem" adı verilen bir üst sınıf türünün Türkiye'deki mensuplarını inceleyen "Türkiye'deki Bobolar: İstanbul'daki burjuva bohem yaşamından kesitler" başlıklı tezi ile 2009 yılında yüksek lisansını tamamladı. Bu yıllarda güncel sanatla ilgilendi, sanatçı Ayşe Erkmen'in asistanlığını yaptı.

Öğrencilik yıllarında Habertürk web sitesinde kültür-sanat editörlüğü yaparak gazeteciliğe başladı. İnternet sitesi için kültür-sanat haberleri ve röportajlar yaptı; bir süre sonra röportajları gazetenin hafta sonu eklerinde yayımlanır oldu. Par, birkaç ay sonra gazetenin haftalık siyasi röportajlarını da yapmaya başladı ve 2013 yılından sonra Habertürk'te yaptığı röportajlarla tanındı. 2017'de Habertürk televizyon kanalında "Açık ve Net" programlarını yaparak televizyonculuğa başladı. Televizyonda "Kübra Par" adını kullandı.

2020'de Habertürk gazetesinde köşe yazıları yazmaya başladı. Habertürk'ten 2023 yılında ayrıldı. 3 Temmuz 2023 tarihinden beri TV100'de çalışmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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