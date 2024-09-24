Üye Girişi
Haberler

Kübra Aykut öldü mü, neden öldü? Tiktok fenomeni Kübra Aykut nereden düştü, hasta mıydı?

Kübra Aykut öldü mü, neden öldü? Tiktok fenomeni Kübra Aykut nereden düştü, hasta mıydı?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tiktok fenomeni Kübra Aykut İstanbul Sultanbeyli'de 5. kattan düşerek hayatını kaybetti."Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yaptığı video ile tanınan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti. Peki, Kübra Aykut neden öldü? Tiktok fenomeni Kübra Aykut nereden düştü?

Kübra Aykut adlı fenomenin hayatını kaybettiği bilgisi sosyal medyada paylaşıldı. Daha önce kendisiyle evlilik töreni yapmasıyla gündem olan Kübra Aykut'un kim olduğu sorgulanıyor. Kübra Aykut neden öldü? Tiktok fenomeni Kübra Aykut nereden düştü?

KÜBRA AYKUT NEDEN ÖLDÜ?

"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine evlenen TikTok fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli'de bulunan evinin 5. katından düşerek hayatını kaybetti.

6 SAAT ÖNCEKİ PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Tiktok fenomeni Kübra Aykut'un ölmeden 6 saat önce yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Aykut, paylaşımında hiç yemek yiyemediğini söyleyerek kilo kaybı yaşadığına çok üzüldüğünü dile getirdi. Aykut, "Enerjimi topladım ama kilomu toplayamıyorum. Bugün 44 kiloya düştüğümü gördüm. Her gün bir kilo geriye gidiyorum. Ne yapacağım ben, bana acil kilo aldırmanız gerekiyor" dedi. Aykut'un intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

İstanbul

İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici

Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici

 Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti

Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti

 Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış

Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış
Avrupa'da dengeleri sarsacak karar! Arnavutluk'ta Bektaşi Devleti kuruluyor

Avrupa'da dengeleri sarsacak karar! Yeni devlet kuruluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24-25 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Akşehir, Beyşehir, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Manavgat, Konyaaltı, Kumluca elektrik kesintisi Kübra Aykut kimdir? Kübra Aykut kaç yaşında, nereli, mesleği ne, Tiktok hesabı ne? İstanbul elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Ümraniye, Sultangazi, Üsküdar elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter? Adana elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Sarıçam, Ceyhan, Yüreğir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Sincan, Keçiören, Etimesgut, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 24 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 24 Eylül Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 24 Eylül Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Galatasaray PAOK maçı bilet fiyatları! GS PAOK maçı biletleri satışa çıktı mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });