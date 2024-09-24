Kübra Aykut öldü mü, neden öldü? Tiktok fenomeni Kübra Aykut nereden düştü, hasta mıydı?

Kübra Aykut adlı fenomenin hayatını kaybettiği bilgisi sosyal medyada paylaşıldı. Daha önce kendisiyle evlilik töreni yapmasıyla gündem olan Kübra Aykut'un kim olduğu sorgulanıyor. Kübra Aykut neden öldü? Tiktok fenomeni Kübra Aykut nereden düştü?

KÜBRA AYKUT NEDEN ÖLDÜ?

"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine evlenen TikTok fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli'de bulunan evinin 5. katından düşerek hayatını kaybetti.

6 SAAT ÖNCEKİ PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Tiktok fenomeni Kübra Aykut'un ölmeden 6 saat önce yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Aykut, paylaşımında hiç yemek yiyemediğini söyleyerek kilo kaybı yaşadığına çok üzüldüğünü dile getirdi. Aykut, "Enerjimi topladım ama kilomu toplayamıyorum. Bugün 44 kiloya düştüğümü gördüm. Her gün bir kilo geriye gidiyorum. Ne yapacağım ben, bana acil kilo aldırmanız gerekiyor" dedi. Aykut'un intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.