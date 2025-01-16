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Kral Kaybederse gerçek hikaye mi? Kral Kaybederse hangi kanalda, hangi gün başlıyor?

Kral Kaybederse gerçek hikaye mi? Kral Kaybederse hangi kanalda, hangi gün başlıyor?
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Kral Kaybederse dizisi gerçek hikaye mi ve Kral Kaybederse konusu nedir soruları gündeme geliyor. Star Tv'de ekranlara gelecek olan Kral Kaybederse dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Peki, Kral Kaybederse dizisi oyuncuları kimler, konusu ne?

Kral Kaybederse gerçek hayat hikayesi mi? Dizinin başrollerinde Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz yer aldığı Kral Kaybederse ne zaman başlıyor ve gerçek hayat hikayesi mi sorularına yanıt aranıyor. Kral Kaybederse dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Kral Kaybederse gerçek hikaye mi? Kral Kaybederse hangi kanalda, hangi gün başlıyor? Detaylar haberimizdedir...

KRAL KAYBEDERSE GERÇEK HAYAT HİKAYESİ Mİ?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli kitabından uyarlanan Kral Kaybederse dizisinin ilk fragmanı izleyiciyle buluştu. Başrollerde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın yer aldığı yapımın tanıtımında, Halit Ergenç'in saç stili büyük ilgi gördü.

Kral Kaybederse gerçek hikaye mi? Kral Kaybederse hangi kanalda, hangi gün başlıyor?

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Aşkın ihanete, gücün zayıflığa ve kazananın kaybedene dönüştüğü bu serüvende Kenan Baran'ın zirveden düşüşü ve bu düşüşle birlikte sürüklenen hayatlar çarpıcı bir şekilde ortaya koyulacak.

Kral Kaybederse gerçek hikaye mi? Kral Kaybederse hangi kanalda, hangi gün başlıyor?

KRAL KAYBEDERSE OYUNCU KADROSU

Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz

Kral Kaybederse gerçek hikaye mi? Kral Kaybederse hangi kanalda, hangi gün başlıyor?

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