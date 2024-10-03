' Kpss P94 nedir ve KPSS P94 puanı ile nereye atama olur?' soruları bugün açıklanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala araştırılıyor. Peki, KPSS P94 puanı nedir, 2024 KPSS Lise puanı ne işe yarar?

KPSS ORTAÖĞRETİM NEDİR?

KPSS Ortaöğretim sınavına, liselerden mezun olanlar ve sınava başvuru sırasında henüz mezun olamayan ancak sınavın iki yıllık geçerlilik süresi içerisinde mezun durumda olabilecek adaylar başvuru yapabilirler. Ön lisanstan mezun olan adaylar ortaöğretim KPSS'ye giremez.

KPSS ÖN LİSANS NEDİR?

Ön lisans 2. sınıf okuyanlar ile ön lisans mezunları çiftli yıllarda yapılan KPSS'ye girebilirler. Ön lisans mezunu olup şu an lisans okuyan öğrenciler (mezun olmamış), isterlerse ön lisans KPSS'ye, isterlerse de lisans KPSS'ye girebilirler. Ön lisanstan mezun olan adaylar ortaöğretim KPSS'ye giremez. Lisans mezunu olan bir aday ön lisans/ortaöğretim sınavına giremez.

KPSS LİSANS NEDİR?

KPSS Lisans sınavına, herhangi bir bölümde lisans programı okuyan 3 ve 4. sınıf öğrencileri ve lisans mezunları girebilir.

SINAVA GİRMEK İÇİN MEZUN OLMAK ŞART MI?

Sınav puanı 2 yıl geçerli olduğu için, sınava girecek adayda mezuniyet şartı aranmaz. Ancak tercih işlemlerinin yapılacağı son tarih itibariyle mezun olmak gerekir.

KPSS P94 PUANI NEDİR, NE İŞE YARAR?

Ortaöğretim KPSS'ye giren adayların sonuç belgesinde çeşitli puan türleri bulunur. KPSS P94 puan türü de yer alır. Bu puan türü üzerinden bazı kamu kuruluşları alım yaparlar. Bu puan türünü kullanan adaylar ilgili kuruluşlara başvuru yapabilirler.

Tercihler bu şartlara göre yapılır. KPSS P94 puanıyla başvuru yapılacak bazı kurumlar şunlardır:

- Üniversiteler

- Enstitüler

- Bakanlıklar

- Karayolları Genel Müdürlüğü

- SGK Başkanlığı

- Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

- Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

- Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

- DSİ Genel Müdürlüğü

- Devlet Su İşleri Müdürlüğü

- Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

- TÜİK Başkanlığı