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KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı?

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı?
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2024 KPSS Ortaöğretim sınavı için lise mezunlarının tercih edebileceği meslekler, taban puanlar ve maaşlar hakkında detaylı bilgile araştırılıyor. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı?

Lise mezunları, kamu kurumlarında memur olabilmek için her iki yılda bir yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girerek belirli bir puan almalıdır. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı?

ORTAÖĞRETİM KPSS NEDİR?

Ortaöğretim KPSS, ortaöğretim mezunu adayların katıldığı bir sınavdır. Ortaöğretim, Türkiye'de lise veya dengi okullardan mezun olan kişilerin aldığı bir eğitim düzeyidir. Ortaöğretim KPSS sınavı, adayların genel yetenek ve genel kültür alanlarında bilgi ve becerilerini ölçmeyi amaçlar.

KPSS P94 PUANI İLE NERELERE BAŞVURULUR?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların KPSS P94 puanı belli olacak. KPSSP94 puan türü Devlet kurum ve kuruluşlarına yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için kullanılıyor.

KPSS ortaöğretim puanıyla çeşitli üniversiteler, enstitüler, bakanlıklar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve diğer birçok kamu kurumu alım yapıyor

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2024 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmi açıklamasına göre 4 Ekim 2024 Cuma günü duyurulacak. 15 Eylül 2024'te düzenlenen sınavın değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra sonuçlar, ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden açıklanacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarına kolayca ulaşabilecek.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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