Kpss ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak sorusunun cevabı belli oldu. Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) ön lisans başvuruları, 13 Haziran ve 2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU: KPSS önlisans başvurusu ne zaman? Başvuru ekranı!

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KPSS ön lisans başvuruları ise 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

KPSS ÖNLİSANS KAÇ DAKİKA?

KPSS Ön Lisans soru sayısı 60 adet Genel Yetenek ve 60 adet Genel Kültür sorusu olmak üzere toplam 120 adet sorudur. KPSS Ön Lisans Sınavının Süresi 130 dakika (2 saat 10 dakika) olarak belirlenmiştir.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU EKRANI(LİNK)