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KPSS'de Şok İstihdam Tablosu: 1.5 Milyon Tercihe Sadece 20 Bin Atama

KPSS'de Şok İstihdam Tablosu: 1.5 Milyon Tercihe Sadece 20 Bin Atama
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KPSS Lisans sınavı öncesinde açıklanan son 5 yılın merkezi atama verileri büyük tartışma yarattı. 1 milyon 500 binin üzerinde tercih işlemine rağmen yalnızca 20 bin 52 aday kamu kurumlarına yerleşebildi. Uzmanlar kontenjan yetersizliği ve takvim belirsizliklerine dikkat çekerken, öğretmen adayları ve yeni mezunlar atama sayılarının artırılmasını talep ediyor.

Kpss Lisans sınavı öncesinde son beş yılın merkezi atama verileri tartışma yarattı. Açıklanan verilere göre, adayların kamu kurumlarına yerleşme oranı oldukça düşük kaldı.

Son 5 yılda 1 milyon 500 binin üzerinde tercih işlemi yapılmasına rağmen yalnızca 20 bin 52 aday kamu kadro ve pozisyonlarına yerleşebildi. Bu durum, her yıl milyonlarca adayın girdiği KPSS'deki istihdam açığını gözler önüne serdi.

Uzmanlar, kontenjan yetersizliği ve atama takvimlerindeki belirsizliklerin adaylar üzerindeki baskısına dikkat çekiyor. Öğretmen adayları ve yeni mezunlar, atama sayılarının artırılmasını talep ediyor. ÖSYM ise sınav güvenliği ve uygulama detaylarına ilişkin açıklamalarını sürdürürken, adaylar sonuçların ardından yeni atama takvimini bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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