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KPSS Ön Lisans puanı kaç yıl geçerli?

KPSS Ön Lisans puanı kaç yıl geçerli?
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ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS ön lisans sınav sonuçları açıklandı. KPSS ön lisans puanının geçerlilik süresi, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren iki yıl olarak belirtiliyor. Peki, KPSS Ön Lisans puanı kaç yıl geçerli? KPSS Ön Lisans sonuçlarına nasıl bakılır?

Kpss Ön Lisans puanının kaç yıl geçerli olduğu merak ediliyor. Adaylar, 20 Eylül Perşembe günü açıklanan KPSS Ön Lisans puanlarının geçerlilik süresini araştırıyor. KPSS Ön Lisans puanı, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca geçerlidir. Yani, bir adayın KPSS Ön Lisans sınavından aldığı puan, bu süre zarfında yapılan kamu personeli alımlarında kullanılabilir. Peki, KPSS Ön Lisans puanı kaç yıl geçerli? İşte detaylar...

KPSS ÖN LİSANS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

KPSS Ön Lisans puanı kaç yıl geçerli?

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KPSS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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