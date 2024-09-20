Kpss Ön Lisans puanının kaç yıl geçerli olduğu merak ediliyor. Adaylar, 20 Eylül Perşembe günü açıklanan KPSS Ön Lisans puanlarının geçerlilik süresini araştırıyor. KPSS Ön Lisans puanı, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca geçerlidir. Yani, bir adayın KPSS Ön Lisans sınavından aldığı puan, bu süre zarfında yapılan kamu personeli alımlarında kullanılabilir. Peki, KPSS Ön Lisans puanı kaç yıl geçerli? İşte detaylar...

KPSS ÖN LİSANS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

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KPSS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.