Koşu yarışında bitiş çizgisine yaklaşan özel çocuğun yaptığı hareket yürekleri ısıttı
Silivri'de düzenlenen okul koşu yarışmasına katılan özel eğitim öğrencisinin bitiş çizgisine yaklaşınca yaptığı hareket yürekleri ısıttı. Öğrenci, önce geride kalan arkadaşını bekledi daha sonra elinden tutup bitiş çizgisini birlikte geçtiler.
- Silivri 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda düzenlenen koşu yarışında özel eğitim öğrencisi Murat Ali Buğa, arkadaşı geride kalınca koşmayı bıraktı.
- Murat Ali Buğa, arkadaşını elinden tutarak bitiş çizgisini birlikte el ele geçti.
- Okul yönetimi, bazı başarıların madalyayla ölçülemeyeceğini ve gerçek birinciliğin insanlıkta saklı olduğunu belirtti.
Silivri 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri için koşu yarışması düzenlendi. Koşuya başlayan öğrencilerde biri hafızalara kazınacak örnek bir davranışa imza attı.
ARKADAŞI GERİDE KALINCA KOŞMAYI BIRAKTI
Yarışta özel eğitim öğrencisi Murat Ali Buğa, parkurun son bölümünde arkadaşının geride kaldığını fark edince koşmayı bıraktı.
BİTİŞ ÇİZGİSİNİ EL ELE GEÇTİLER
Arkadaşının yanına dönen Buğa, onu elinden tuttu ve iki arkadaş bitiş çizgisini birlikte el ele geçti. O anlara tanıklık eden öğretmenler, veliler ve öğrenciler alkışlarla onları selamladı.
"BAZI BAŞARILAR MADALYAYLA ÖLÇÜLMEZ"
Okul yönetimi tarafından yapılan paylaşımda, "Bazı başarılar madalyayla ölçülmez; iyilik, vefa ve yürek tüm derecelerin önüne geçer. Gerçek birincilik insanlıkta saklıdır" ifadelerine yer verildi.