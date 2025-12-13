Koşu yarışında bitiş çizgisine yaklaşan özel çocuğun yaptığı hareket yürekleri ısıttı

Silivri 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri için koşu yarışması düzenlendi. Koşuya başlayan öğrencilerde biri hafızalara kazınacak örnek bir davranışa imza attı.

ARKADAŞI GERİDE KALINCA KOŞMAYI BIRAKTI

Yarışta özel eğitim öğrencisi Murat Ali Buğa, parkurun son bölümünde arkadaşının geride kaldığını fark edince koşmayı bıraktı.

BİTİŞ ÇİZGİSİNİ EL ELE GEÇTİLER

Arkadaşının yanına dönen Buğa, onu elinden tuttu ve iki arkadaş bitiş çizgisini birlikte el ele geçti. O anlara tanıklık eden öğretmenler, veliler ve öğrenciler alkışlarla onları selamladı.

"BAZI BAŞARILAR MADALYAYLA ÖLÇÜLMEZ"

Okul yönetimi tarafından yapılan paylaşımda, "Bazı başarılar madalyayla ölçülmez; iyilik, vefa ve yürek tüm derecelerin önüne geçer. Gerçek birincilik insanlıkta saklıdır" ifadelerine yer verildi.