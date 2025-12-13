Haberler

Koşu yarışında bitiş çizgisine yaklaşan özel çocuğun yaptığı hareket yürekleri ısıttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Silivri'de düzenlenen okul koşu yarışmasına katılan özel eğitim öğrencisinin bitiş çizgisine yaklaşınca yaptığı hareket yürekleri ısıttı. Öğrenci, önce geride kalan arkadaşını bekledi daha sonra elinden tutup bitiş çizgisini birlikte geçtiler.

  • Silivri 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda düzenlenen koşu yarışında özel eğitim öğrencisi Murat Ali Buğa, arkadaşı geride kalınca koşmayı bıraktı.
  • Murat Ali Buğa, arkadaşını elinden tutarak bitiş çizgisini birlikte el ele geçti.
  • Okul yönetimi, bazı başarıların madalyayla ölçülemeyeceğini ve gerçek birinciliğin insanlıkta saklı olduğunu belirtti.

Silivri 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri için koşu yarışması düzenlendi. Koşuya başlayan öğrencilerde biri hafızalara kazınacak örnek bir davranışa imza attı.

ARKADAŞI GERİDE KALINCA KOŞMAYI BIRAKTI

Yarışta özel eğitim öğrencisi Murat Ali Buğa, parkurun son bölümünde arkadaşının geride kaldığını fark edince koşmayı bıraktı.

BİTİŞ ÇİZGİSİNİ EL ELE GEÇTİLER

Arkadaşının yanına dönen Buğa, onu elinden tuttu ve iki arkadaş bitiş çizgisini birlikte el ele geçti. O anlara tanıklık eden öğretmenler, veliler ve öğrenciler alkışlarla onları selamladı.

Koşu yarışında bitiş çizgisine yaklaşan özel çocuğun yaptığı hareket yürekleri ısıttı

"BAZI BAŞARILAR MADALYAYLA ÖLÇÜLMEZ"

Okul yönetimi tarafından yapılan paylaşımda, "Bazı başarılar madalyayla ölçülmez; iyilik, vefa ve yürek tüm derecelerin önüne geçer. Gerçek birincilik insanlıkta saklıdır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal
Fotoğrafın arkasından kriz çıktı! Erdoğan'la Putin yan yanayken, Şerif ayrı oturdu

Erdoğan'la Putin yan yanayken, o ilginç bir nedenle ayrı oturmuş
Estetik bağımlısı sosyal medya fenomeninin şüpheli ölümü tartışma yarattı

Estetik bağımlısı fenomenin şüpheli ölümü, son paylaşımları olay oldu
Kartal'da polis merkezinde bir şahıs bekçiye saldırarak silahını almaya çalıştı

Karakolda ortalık bir anda karıştı! İşte dehşete düşüren anlar
Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal
Mehmet Akif Ersoy'a jandarmadan 11 soru! İşte aylık geliri

Jandarmadan 11 soru! İşte Mehmet Akif Ersoy'un aylık geliri
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın acı günü

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın acı günü
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
Isınmayan petek şikayetiyle daireye giden usta şoke oldu! Boruyu çekince gerçek ortaya çıktı

Bu da oldu! Petek tamirine giden usta gördüğüne inanamadı
Karadeniz'de 4.1, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

İki denizimizde dakikalar içinde peş peşe depremler
Amerikan basınından İstanbul depremi analizi: '7 ve üzeri büyük felaket kapıda olabilir'

On binlerce kilometre öteden İstanbul için uykuları kaçıracak uyarı
title