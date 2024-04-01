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KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi!

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Konya su kesintisi olan yerler yayınlandı. KOSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) 2 Nisan günü Konya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli ve Akşehir ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Nisan Konya su kesintisi saatleri...

2 NİSAN KONYA SU KESİNTİSİ

Güncel Konya su kesintileri için KONYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki KOSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi!

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