Üye Girişi
Haberler
Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

 CHP lideri Özel'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak

Özel'den bomba Öcalan iddiası

 Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte cani anne için istenen ceza

Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte anne için istenen ceza
Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti

Sanık sandalyesine oturan başhekimden Fırat Sarı'yı zora sokacak itiraf

KOSKİ Konya su kesintisi! 26-27 Kasım Karatay, Meram, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

KOSKİ Konya su kesintisi! 26-27 Kasım Karatay, Meram, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOSKİ Karatay, Meram, Beyşehir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) 27 Kasım 2024 günü Konya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli ve Akşehir ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte KOSKİ 27 Kasım Konya su kesintisi saatleri...

Konya su kesintisi olan yerler yayınlandı. KOSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) 27 Kasım günü Konya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli ve Akşehir ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Kasım Konya su kesintisi saatleri!

KONYA SU KESİNTİSİ

Güncel Konya su kesintileri için KONYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki KOSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KOSKİ Konya su kesintisi! 26-27 Kasım Karatay, Meram, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

50 ülkenin "Evet" dediği İsrail karşıtı karara 4 liderden "ret" oyu
img

Özel'den bomba Öcalan iddiası
img

Sibel Can'ın zor anları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 26 Kasım Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Düello kim kazandı? 26 Kasım Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Aşk Evlilik Boşanma 2. bölüm tek parça ful HD donmadan izle! Salı günü hangi diziler var? 26 Kasım Salı TV'de bu akşamki diziler Aşk Evlilik Boşanma 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar 26. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki Bahar 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Kasım Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi! 26-27 Kasım Osmangazi, Nilüfer, Karacabey su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ali Palabıyık Fenerbahçe Beşiktaş maçı itirafı ne, ne dedi? Adana ASKİ su kesintisi! 26-27 Kasım Yüreğir, Çukurova, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 26-27 Kasım Karatay, Meram, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.