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Koruyucu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Koruyucu filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Koruyucu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Koruyucu konusu, özeti ve Koruyucu oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Koruyucu filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Koruyucu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Koruyucu filmini izleyecek olanların merak ettiği Koruyucu konusu nedir, Koruyucu oyuncuları kimler ve Koruyucu özeti gibi konuları inceliyoruz.

KORUYUCU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: 27 Nisan 2012 (ABD)

Koruyucu (İngilizce özgün adıyla: Safe), Boaz Yakin'in yazıp yönettiği, yapımcılığını Lawrence Bender ve Dana Brunetti'nin üstlendiği, Jason Statham, Chris Sarandon, Robert John Burke ve James Hong'un oynadığı 2012 Amerikan aksiyon gerilim filmi. Statham, sonunda Rus mafyası, (Çin mafyası ve yozlaşmış New York polisi tarafından kovalanan yetenekli bir çocuğu korumaya çalışan eski bir polis ve eski bir kafes dövüşçüsü olan Luke Wright'ı canlandırıyor.

Safe, 27 Nisan 2012'de Lionsgate Films tarafından gösterime girdi. Film, eleştirmenlerin karışık eleştirileriyle 30 milyon dolarlık bir bütçeye karşı dünya çapında 40,6 milyon dolar hasılat yaptı.

Koruyucu, bir kartel üyelerinin peşine düştüğü bir çocuğu korumaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Eski bir keskin nişancı olan Jim Hanson, Arizona-Meksika sınırında sahibi olduğu bir çiftlikte yaşamının sürdürür. Yaşadığı kaybın etkisinden kurtulamayan Jim, günlerini köpeği Jackson ile geçirir. Onun hayatı, Meksikalı bir kartelin üyeleri tarafından takip edilen Rosa'nın oğlu Miguel ile birlikte kaçıp, Jim'in ülkesine gelmesiyle bambaşka bir hal alır. Rosa'nın bir çatışma sırasında ölmesi üzerine Jim, Miguel'e peşindekilerden kaçıp, hayatını kurtarması için yardım eder.

KORUYUCU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular

Jason Statham

Catherine Chan

Osman Demir
Osman Demir
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