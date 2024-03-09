Korkma Ben Yanındayım CANLI İZLE! Korkma Ben Yanındayım 1. bölüm canlı izleme linki!

Şevket Çoruh,Günay Karacaoğlu, Murat Aygen,Nilsu Berfin Aktaş, Didem Balçın, Eren Ören, Serhat Özcan, Erdem Kaynarca, Doğaç Yıldız, İpek Türktan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Korkma Ben Yanındayım merak ediliyor. Korkma Ben Yanındayım CANLI İZLE!

KORKMA BEN YANINDAYIM KONUSU NE?

Merakla beklenen ve kadrosunda Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu, Murat Aygen, Nilsu Berfin Aktaş, Didem Balçın, Eren Ören, Serhat Özcan, Erdem Kaynarca, Doğaç Yıldız, İpek Türktan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Ailesinin gözbebeği İnci (Nilsu Berfin Aktaş), Ulusözler Koleji'nin burslu öğrencisidir. Sınıf arkadaşı ve aynı zamanda okul sahibinin oğlu Mert'ten (Eren Ören) hamile kalır. Üniversite sınavına hazırlanan ve hayallerine koşan iki gencin hayatı sonsuza kadar değişir. Evlatlarının hayatındaki değişim aileleri de derinden etkileyecektir. İnci'nin annesi Seher (Günay Karacaoğlu), aynı okulda hademe olarak çalışmaktadır. Selahattin (Şevket Çoruh) ile kurdukları dünyada, evlatları için mücadele etmektedirler. En büyük hayalleri de onları her zaman gururlandıran kızları İnci'nin doktor olmasıdır. Turgut (Murat Aygen), Ulusözler Koleji'nin sahibi ve müdürüdür. Baskı ve korkuyla sindirdiği Aylin'le (Didem Balçın) evlilikleri proje gibidir. Aylin her ne kadar bu projenin bir parçası olarak kalsa da evlatları için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdır. Henüz doğmamış bebeğin, iki genç ve aileleri üzerinde estireceği rüzgar merak konusudur.

KORKMA BEN YANINDAYIM OYUNCULARI KİM?

Ekran yolculuğuna başlamak için gün sayan dizinin kadrosunda; Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu, Murat Aygen, Nilsu Berfin Aktaş, Didem Balçın, Eren Ören, Serhat Özcan, Erdem Kaynarca, Doğaç Yıldız, İpek Türktan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

KORKMA BEN YANINDAYIM CANLI İZLEMEL LİNKİ VAR MI?

Korkma Ben Yanındayım'ı NOW TV platformlarından canlı izleyebilirsiniz.