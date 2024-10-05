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Kör Nokta final mi yapıyor? Kör Nokta bitiyor mu?

Kör Nokta final mi yapıyor? Kör Nokta bitiyor mu?
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Osman Sınav imzalı dizi, dördüncü bölümde final yapacak. Peki, Kör Nokta final mi yapıyor? Kör Nokta bitiyor mu?

Atv'nin başrollerini Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz'ın paylaştığı 'Kör Nokta' dizisi için final kararı alındı. Dizi, "Gece" ve "Aslım" adındaki iki genç kızın hikayesini merkezine alarak, büyük bir trafik kazasının ardından yaşanan aşk, ihanet ve entrika olaylarını konu alıyor. Kör Nokta final mi yapıyor? Kör Noktabitiyor mu?

KÖR NOKTA FİNAL Mİ YAPIYOR?

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte dizilerden gelen final haberleri art arda gelmeye başladı. İlk olarak Kötü Kan ve Kör Nokta dizileri izleyicilerine veda edeceklerini duyurdu. Şimdi ise reytinglerde beklenen ilgiyi görmeyen Taş Kağıt Makas, erken final kararı alan yapımlar arasına katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Osman Sınav imzalı dizi, dördüncü bölümde final yapacak.

Başrollerini İsmail Ege Şaşmaz ve Rabia Soytürk'ün paylaştığı dizinin senaryosunu Funda Alp ve Didem Kaplan kaleme alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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