Çok Yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin kadrosunda; Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz, Seray Kaya, Sarp Akkaya, Beren Gökyıldız, Edip Tepeli, Engin Alkan, Kadir Çermik, Melisa Doğu, Sahra Şaş, Mustafa Açılan, Evliya Aykan, Merve Çağıran, Cem Söküt, Atakan Yarımdünya, Güneş Hayat gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Kopuk dizisi ne zaman başlıyor, ilk bölüm ne zaman?

KOPUK DİZİSİ OYUNCULARI

Çok Yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin kadrosunda; Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz, Seray Kaya, Sarp Akkaya, Beren Gökyıldız, Edip Tepeli, Engin Alkan, Kadir Çermik, Melisa Doğu, Sahra Şaş, Mustafa Açılan, Evliya Aykan, Merve Çağıran, Cem Söküt, Atakan Yarımdünya, Güneş Hayat gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Kaan Yıldırım, Seray Kaya, Biran Damla Yılmaz, Sarp Akkaya, Beren Gökyıldız, Edip Tepeli, Engin Alkan, Kadir Çermik, Melisa Doğu, Sahra Şaş, Mustafa Açılan, Evliya Aykan, Merve Çağıran, Cem Söküt, Atakan Yarımdünya, Güneş Hayat gibi birbirinden başarılı isimleri kadrosunda buluşturan ve merakla beklenen diziden yayınlanan yeni tanıtım, heyecanı giderek artırıyor.

KOPUK KONUSU NE?

Hiçbir iyiliğin cezasız kalmadığı bir dünyada oyunu tersine çevirmenin hala mümkün olduğunu anlatan Kopuk'ta; Ferhan (Kaan Yıldırım) rüşvetçilerin, dolandırıcıların, hak edilmeden yapılan vurgunlarla zengin olan insanların parasını çalar ve bu parayla mahallesindeki yoksul gençlere el uzatır, onları okutup ailelerine yardım eder. Hiç beklenmedik bir ölüm onun bütün yaşamını sarsacaktır. Bu olay onu sadece idealleriyle değil aşkıyla da sınayacak, bu sınavı vermenin yollarını arayacaktır. Haksızlıklarla yalnızca Ferhan olarak savaşamayacağını anlayınca, Orhan kimliğine bürünür. Böylece Ferhan, mahallesinde sevdiği ancak uzak durması gerektiği Müjde'nin(Seray Kaya) babası ile mücadele ederken, avukat Orhan'ın da yolu mahalleyi ele geçirmeye çalışan ailenin varisi İpek (Biran Damla Yılmaz) ile kesişir.

KOPUK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR

27 Ocak Cumartesi 20.00'de ilk bölümü ile ekrana gelecek