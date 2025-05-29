Konutta infaz kapsamı 1 yıldan 3 yıla çıkarılıyor

Ak Parti, ceza infaz sistemine yönelik düzenlemeleri içeren yeni yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin cezaların etkinliğini artırmayı amaçladığını ve kapsamlı değişiklikler içerdiğini duyurdu.

"CEZALARIN CAYDIRICILIĞINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bugün saat 15.00'te TBMM Başkanlığı'na sunulan infaz paketiyle ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin 9 farklı kanun veya maddede değişiklik öngördüğünü ve bu düzenlemenin bir başlangıç olduğunu belirtti. 1 yıllık denetimli serbestlik uygulamasında herhangi bir değişiklik yapılmadığını vurgulayan Güler, "Hükümlülerin bu haktan yararlanabilmesi için koşullu salıverilme tarihine kadar cezaevinde geçirmeleri gereken sürenin en az onda birini mutlaka ceza infaz kurumunda geçirmesini sağlamak istiyoruz. Bu şekilde cezaların caydırıcılığını artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

KONUTTA İNFAZ SÜRESİ 3 YILA YÜKSELİYOR

Yasa teklifinde öne çıkan bir diğer başlık ise konutta infaz süresinin uzatılması oldu. Güler, mevcutta 1 yıl olan konutta infaz süresinin 3 yıla çıkarıldığını açıkladı. Ayrıca ikinci kez mükerrer suç işleyen kişilerin de belirli koşullar altında denetimli serbestlikten faydalanabilmesinin önünün açılacağını duyurdu.

"DEVAMI GELECEK" MESAJI

Güler, bu teklifin yalnızca bir başlangıç olduğunu ve ilerleyen dönemde ceza adaleti sistemine yönelik başka düzenlemelerin de gündeme geleceğini sözlerine ekledi.