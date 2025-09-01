Konuşanlar hangi kanalda yayınlanacak sorusu, programın Exxen'den ayrılmasıyla birlikte izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasına girdi. Hasan Can Kaya'nın sunduğu ve Türkiye'nin en popüler talk-show programlarından biri olan Konuşanlar, yeni sezon öncesinde gündem oldu. Peki, Konuşanlar hangi kanalda yayınlanacak? Konuşanlar yeni platformda!

KONUŞANLAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

"Konuşanlar" programı, Exxen'den ayrıldıktan sonra yapılan görüşmelerin ardından Disney+ ile anlaşma sağladı ve yeni adresini Disney+ olarak duyurdu.

KONUŞANLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Konuşanlar yeni platformda ilk kez Eylül 2025'te yayınlanmaya başlayacak. Programın yeni sezon çekimleri hız kazanırken, Hasan Can Kaya ve ekibinin yeni formatta nasıl sürprizler hazırlayacağı da merak ediliyor. Disney+'ın sunduğu geniş izleyici ağı sayesinde, Konuşanlar artık sadece Türkiye'de değil; Avrupa, Amerika ve diğer bölgelerde de izlenebilecek. Bu durum, programın uluslararası çapta daha büyük bir popülerlik yakalamasına zemin hazırlıyor.

KONUŞANLAR HANGİ PLATFORMDA?

Programın Disney+'a geçmesi, sadece Türkiye'deki izleyiciler için değil, dünya genelindeki izleyiciler için de büyük bir fırsat sunuyor. Konuşanlar, Disney+'ta farklı dillerde altyazı seçeneğiyle yayınlanacak ve global bir kitleye ulaşacak.