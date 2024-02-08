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Kongo Müslüman mı? Kongo dini ne, Hristiyan mı, Müslüman mı?

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Afrika Uluslar Kupası grup aşaması sona erdi ve heyecan verici son 16 turuna geçildi. Son 16'da yer alan takımlardan Kongo hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, Kongo Müslüman mı? Kongo dini ne, Hristiyan mı, Müslüman mı?

Afrika Uluslar Kupası CAF ülkeleri için temel uluslararası futbol turnuvasıdır. İlk kez 1957 yılında düzenlenen turnuva, 1968'den beri her iki yılda bir düzenlenmektedir. 1957 yılında sadece 3 katılımcı ülke vardı: Mısır, Sudan ve Etiyopya. Bu tarihten itibaren katılanlar arttı. Bu yıl Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Kongo sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Kongo Müslüman mı? Kongo dini ne, Hristiyan mı, Müslüman mı?

KONGO MÜSLÜMAN MI?

Ülke genelinde nüfusun %50'si Hristiyan dinine mensuptur. Fransa sömürgesi olduğu dönemlerde yapılan yoğun misyonerlik faaliyetleri neticesinde yerel dinlerden Hristiyan dinine geçen Kongoluların birçoğu da Katolik mezhebine bağlı olarak dinini yaşamaktadır. Ülke nüfusunun Hristiyan dinine mensup topluluklarının %40'ı Katolik mezhebinde iken, %10'u Protestan, %2'si ise 19. yüzyılda Almanya'da ortaya çıkan bir Hristiyanlık olan Yeni Apostolik Kilise'yi benimsemektedir. İslamiyet Kongo Cumhuriyeti'nde yoğun olarak görülen bir din olmayıp, ülke nüfusunun sadece %2'si İslami değerlere uygun yaşantısını sürdürmektedir. Ülke nüfusunun %48'lik dilimi ise Animizm ve diğer Afrika yerel dinlerine inanmaktadır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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