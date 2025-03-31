Konca Kuriş neden öldürüldü? Konca Kuriş'i kim öldürdü?

Konca Kuriş, İslam'da kadın haklarını savunan söylemleri nedeniyle radikal grupların hedefi haline gelmişti. Onun ölümü, hem insan hakları hem de dini özgürlükler açısından Türkiye gündeminde uzun süre tartışıldı. "Konca Kuriş neden öldürüldü?" ve "Konca Kuriş'i kim kaçırdı?" gibi sorular, onun fikirlerine karşı çıkan yapıların karanlık yüzünü gözler önüne seriyor. İşte detaylar…

KONCA KURİŞ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

?Konca Kuriş, Türk Müslüman feminist araştırmacı ve yazardı. 16 Temmuz 1998'de Mersin'deki evinin önünde, eşi Orhan Kuriş'in yanında, Türkiye Hizbullahı militanları tarafından kaçırıldı. Kaçırılmasının ardından 555 gün boyunca kendisinden haber alınamadı. 23 Ocak 2000'de Konya'nın Meram ilçesindeki bir Hizbullah hücre evinin bodrumunda, işkence edilerek öldürülmüş halde bulundu.

KONCA KURİŞ'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Kuriş, İslam'ın dogmatik yorumlarını eleştiriyor, kadın hakları ve feminizm konularında görüşler dile getiriyordu. Bu nedenle Hizbullah'ın hedefi haline geldi. Örgüt, Kuriş'i kaçırarak 38 gün boyunca işkence yaptı ve sorguladı. Bu süreçte zorla alınan itiraflar kaydedildi ve yıllar sonra yayınlandı.

Hizbullah, Kuriş'in kaçırılması ve öldürülmesinin sorumluluğunu üstlendi. Örgüt, onun İslam'a ve Kur'an'a karşı eylem ve söylemleri nedeniyle şeriat hükümlerine göre cezalandırıldığını belirtti.

Kuriş'in cesedi, 23 Ocak 2000'de Konya'nın Meram ilçesindeki bir Hizbullah evine düzenlenen operasyon sırasında bulundu. Yapılan otopsi, ölümünün 8-10 ay önce gerçekleştiğini gösterdi.

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