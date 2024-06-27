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Koca Bulma Sanatı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Koca Bulma Sanatı filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Koca Bulma Sanatı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Koca Bulma Sanatı konusu, özeti ve Koca Bulma Sanatı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Koca Bulma Sanatı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Koca Bulma Sanatı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Koca Bulma Sanatı filmini izleyecek olanların merak ettiği Koca Bulma Sanatı konusu nedir, Koca Bulma Sanatı oyuncuları kimler ve Koca Bulma Sanatı özeti gibi konuları inceliyoruz.

KOCA BULMA SANATI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gizem, Esin ve İnci üniversite yıllarından beri kopmayan üç yakın arkadaştırlar. Üçü de farklı karakterlere sahip, farklı işlerde çalışıyor olsalar da tek ortak dertleri var. Hepsi de bir an önce evlenip mutlu bir yuva kurmanın peşinde… Daha henüz AŞK'ı tatmadan, "KOCA" bulma derdine düşmüş, evlilik yolunda her şeyin mubah olduğunu düşünen bu üç arkadaş en iyi koca adayı nerede ve nasıl bulunur konusunda o kadar uzmanlaşmışlar ki neredeyse bu arayışı birer sanatına dönüştürmüşlerdir. Koca bulma sanatı'nda 30'larına dayanmış genç, alımlı, modern güzel üç kadının "Bay Doğru" peşindeki maceralarına tanık olacağız.

KOCA BULMA SANATI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

YÖNETME N: BORA ONUR

YAPIM YILI : 2018

TÜR : ROMANTİK KOMEDİ

OYUNCULAR : BEGÜM ÖNER, AHMET KAYAKESEN, KİMYA GÖKÇE AYTAÇ, NİHAN TARHAN, KEREM POYRAZ, ORÇUN KAPTAN

Osman Demir
Osman Demir
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