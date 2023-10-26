Knorr hangi ülkenin, kimin markası? Knorr İsrail malı mı?

Knorr hangi ülkenin? Knorr hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Gündeme gelen son gelişmeler, marka hakkındaki detayların araştırılmasına sebep oluyor. Peki, Knorr İsrail malı mı? Knorr hangi ülkenin, kimin markası?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Knorr markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Zaman zaman gündeme gelen olaylar sebebiyle markaların üretimi ve marka bilgilerinde dair detaylar büyük önem taşıyor. Bu nedenle bu tarz araştırmalar birçok kişi tarafından gerçekleştiriliyor. Peki, Knorr İsrail malı mı? Knorr hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

KNORR HANGİ ÜLKENİN?

Knorr'un kökenleri Almanya'ya dayanır. 19. yüzyılın sonlarına doğru, gıda uzmanı Carl Heinrich Knorr tarafından kurulan bu marka, besin değeri yüksek ve lezzetli yiyeceklerin hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla ortaya çıktı. Knorr ürünleri, dünya üzerindeki satış yerlerini 87 ülkeye çıkardı. Knorr markasını Ekim'de Unilever satın aldı. İşte unilever firmasına ait markalar:

AXE, Becel, Cif, Domestos, Dove, Knorr, Lipton, Vaseline, Yumoş, Algida, Calve, Carte Dor, Clear, Fruttare, Max, Rinso, Cif, Elidor, Sana