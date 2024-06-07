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Kızılcık Şerbeti 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Haziran Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

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Kızılcık Şerbeti dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kızılcık Şerbeti 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Haziran Kızılcık Şerbeti yeni ölüm izleme linki var mı?

Kızılcık Şerbeti dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kızılcık Şerbeti 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Haziran Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan tanıtımda bir arada olması merakla beklenen Nursema ve Rüzgar'ın teknede baş başa buluşması dikkat çekerken, hamile olan Alev'in, Abdullah'a kızarak Berlin'e uçak bileti alması akıllarda soru işareti bıraktı. Görkem ve Ömer'in geçmişte yaşadıkları ilişkinin ortaya çıktığı tanıtımda, Fatih'in öfkeden gözü dönerken Ömer ve Abdullah'ın tartışması izleyenleri şoke etti. Kıvılcım'ın duyduklarından dolayı sarsıldığı nefes kesen anlarda, Nilay'ın korku içindeki "Biri düştü!" sözleriyle verdiği haber tanıtıma damgasını vurdu.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Görkem'in, Nilay'a kendisini dövdüğünü söyleyerek iftira atması Ünal ailesini ikiye bölecek, aile içinde ciddi tartışmalara neden olacaktır. Doğa ve Giray'ın ilişkisi günden güne gelişmekte, Giray her konuda Doğa'ya yardımcı olmaktadır. Sönmez'in telefonla dolandırılması çok moralini bozar. Kızları ve torunları onu ayağa kaldırmaya çalışsa da Sönmez kendini berbat hissetmektedir. Alev'in rahatsızlanması sonucu onu hastaneye götüren Abdullah, Pembe'ye yakalanmaktan kıl payı kurtulur. Lokantanın geceleri Kayhan tarafından gizlice işletildiğini öğrenen Zülkar, Pembe'yi durumdan haberdar eder. Kıvılcım'ın doğum günü partisinde bir araya gelen Nursema ve Rüzgar, birbirlerini ne kadar özlediklerini fark ederler. Görkem'den intikam almaya ant içen Nilay'ın ayağına bunu yapması için büyük bir fırsat gelir. Kızılcık Şerbeti son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler. Daha Az Göster twitter x

KIZILCIK ŞERBETİ 67. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti 67. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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