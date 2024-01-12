Kızıldeniz hangi ülkeye ait, hangi şehirdedir? Kızıldeniz nerede, hangi bölgede yer alıyor?

Kızıldeniz hangi ülkeye ait, hangi şehirdedir? Araştırılıyor. Yemen'de Husilere ait hedefleri kara ve denizden vurdu. Yemen'in başkenti Sana dahil birçok kentte patlama sesleri duyulurken ABD Başkanı Biden, Kızıldeniz'deki saldırılarına devam eden Husileri hedef aldıkları hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Peki, Kızıldeniz hangi ülkeye ait, hangi şehirdedir? Kızıldeniz nerede, hangi bölgede yer alıyor?

KIZILDENİZ HANGİ ÜLKEYE AİT?

Kızıldeniz, Arap Yarımadası ile Kuzeydoğu Afrika arasında yer alan bir denizdir. Kızıldeniz'in kuzeydoğusunda Suudi Arabistan, batısında Sudan, doğusunda ise Mısır bulunmaktadır. Bu deniz, Afrika'nın kuzeydoğusundaki yarımadanın batı kıyıları ile Arap Yarımadası'nın doğu kıyıları arasında uzanır. Kızıldeniz'in en önemli liman şehirlerinden biri Cidde (Jeddah) şehri Suudi Arabistan'da yer almaktadır. Bu bölge, tarihi ve coğrafi önemi ile bilinirken, Kızıldeniz'in kuzey kıyıları aynı zamanda önemli deniz ticaret yollarına ev sahipliği yapmaktadır.