Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su ne zaman diziye dönecek? Settar Tanrıöğen iyileşti mi? Son durumu ne?

Show TV'de her hafta izleyici ile buluşan Kızılcık Şerbeti ekrana kilitleyen dizilerden bir tanesi. Yeni bölümlerde yaşanan gelişmeleri uzunca süre konuşulan Kızılcık Şerbetinin dikkat çeken karakterlerinden biri de "Apo". Dizide Apo karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle bölümlerde yer alamıyor. Kızılcık Şerbeti Apo diziye ne zaman geri dönecek? Settar Tanrıöğen son durum ne? İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ APO NE ZAMAN DİZİYE DÖNÜYOR?

Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdikten sonra 26 Ocak Cuma gününden beri Ataşehir'deki Acıbadem Hastanesi'nde tedavi görüyor. Birsen Altuntaş'ın raporuna göre, usta oyuncu hastanede 4. haftasını tamamlamak üzere ve birer gün aralıklarla 2 kez ameliyat geçirdi. Normalde bu cuma taburcu olması bekleniyordu ancak 61 yaşındaki oyuncunun iyileşme süreci beklenenden daha yavaş ilerliyor. Bu nedenle, bir süre daha hastanede kalması gerekecek. Ziyaretlerin yasak olduğu hastanede önümüzdeki 2 bölümde Settar Tanrıöğen'in yer almayacağı kesinleşti. İleriki bölümlerde ise doktorlarından gelecek bilgiye göre hareket edilecek.