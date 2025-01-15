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Kızılcık Şerbeti Nilay öldü mü, yaşıyor mu?

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Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde, Feyza Civelek'in hayat verdiği Nilay karakterinin akıbeti merak konusu olmuştu. Görkem'in çıkardığı yangında ağır yaralanan Nilay'ın durumunu afiş ele verdi. Kızılcık Şerbeti Nilay öldü mü, yaşıyor mu?

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrollerinde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi, her bölümüyle izleyiciyi adeta ekrana kilitliyor. Heyecan dolu son bölümüyle sosyal medyada zirveye yerleşen dizide Nilay karakterinin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti Nilay öldü mü, yaşıyor mu?

KIZILCIK ŞERBETİ NİLAY ÖLDÜ MÜ?

Dizinin son bölümünde Özge Özacar'ın hayat verdiği Görkem karakterinin çıkardığı yangında, Feyza Civelek'in hayat verdiği Nilay karakteri ağır yaralandı. İzleyiciler, hastanede tedavi altına alınan Nilay'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını araştırmaya başladı.

Nilay'ın yoğun bakımda olduğunu ve durumunun kötüye gittiğini öğrenen annesi, "Gitti kızım. Doyamadım kızıma" diyerek feryat edince pek çok kişi Feyza Civelek'in diziye veda edeceğini düşündü.

Kızılcık Şerbeti Nilay öldü mü, yaşıyor mu?

YENİ AFİŞ NİLAY SEVENLERİ RAHATLATTI

Dizinin yeni bölüm fragmanında Nilay'ın akıbeti gizlense de dikkatli izleyici, Kızılcık Şerbeti'nin afişindeki detayı gözden kaçırmadı.Dizinin yeni afişinde Özge Özacar'ın canlandırdığı Görkem karakterinin olmadığı ancak Nilay karakterinin yer aldığı görüldü.

Kızılcık Şerbeti Nilay öldü mü, yaşıyor mu?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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