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Kızılcık Şerbeti Meri kimdir? Kızılcık Şerbeti dizisine Şebnem Bozoklu dahil oldu!

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Show Tv ekranında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olan Şebnem Bozoklu, Meri karakterini canlandıracak. Kızılcık Şerbeti Meri kimdir? Başrollerinde Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosu yeni sezonda genişliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Meri kimdir?

Şebnem Bozoklu kimdir? Kızılcık Şerbeti Meri kim? Hayatımın Neşesi dizisinde rol alan Şebnem Bozoklu, sezon finali yapan Kızılcık Şerbeti dizisine dahil oldu. Kızılcık Şerbeti Meri kimdir? Detaylar haberimizdedir…

KIZILCIK ŞERBETİ MERİ KİMDİR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, en son TRT1'de yayınlanan Hayatımın Neşesi'yle izleyicilerin karşısına çıkan Şebnem Bozoklu, Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut'lael sıkıştı. Başarılı oyuncu, sezon finaliyle izlenme rekoru kıran Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti'nde Evrim Alasya'nın İzmir'den gelen kuzeni Meri'yi oynayacak Diziye 4 ünlü oyuncu daha katılacak.

Kızılcık Şerbeti Meri kimdir? Kızılcık Şerbeti dizisine Şebnem Bozoklu dahil oldu!

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Kızılcık Şerbeti Doğukan Güngör Şebnem Bozoklu Sıla Türkoğlu Show Tv Ünlüler Televizyon Gündem Magazin Yaşam Haberler

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