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Kızılcık Şerbeti kim öldü?

Kızılcık Şerbeti kim öldü?
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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 83. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı ve dizinin gidişatıyla ilgili ortaya atılan iddialar merak uyandırıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti kim öldü?

Son bölümde yaşananların ardından ise izleyiciler Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor, bu akşam var mı sorularını gündeme taşıdı. Peki, Kızılcık Şerbeti kim öldü?

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

Show TV'nin beğenilen dizisi Kızılcık Şerbeti 10 Ocak tarihinde 83. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Dizi her zamanki saatinde akşam 20:00'de ekranlarda olacak. Yeni bölümde Görkem ve Nilay karakterlerinin öne çıkan sahneleri dikkat çekecek.

"ŞOK OLACAĞINIZ ŞEYLER OLACAK"

Kızılcık Şerbeti Nilay karakterine hayat veren oyuncu Feyza Civelek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spoiler veremiyorum ama şok olacağınız şeyler olacak" cümleleriyle merak uyandırdı.

KIZILCIK ŞERBETİ KİM ÖLDÜ?

Kızılcık Şerbeti 83. yeni bölüm fragmanına, Nilay'ın eşi Mustafa'nın "Doktor aradı, durumu kötüye gidiyor, hemen görmeniz lazım dedi" sözleri damgasını vurdu.

Fragmanın sonunda Nilay'ın annesinin "Gitti kızım gitti, doyamadım!" diyerek feryat ettiği anlar, Nilay'ın ölebileceği düşüncesini gündeme getirdi.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN NİLAY'I FEYZA CİVELEK AYRILIYOR MU?

Kızılcık Şerbeti Nilay karakterine hayat veren oyuncu Feyza Civelek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spoiler veremiyorum ama şok olacağınız şeyler olacak" cümleleriyle merak uyandırdı.

KIZILCIK ŞERBETİ NİLAY ÖLECEK Mİ?

Kızılcık Şerbeti 83. bölüm fragmanında, Nilay'ın eşi Mustafa'nın " Doktor aradı, durumu kötüye gidiyor, hemen görmeniz lazım dedi" sözleri Nilay'ın ağır yaralandığı ihtimallerini artırmıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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