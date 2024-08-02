Kızılcık Şerbeti Hacı Asude kim? Servet Pandur kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Servet Pandur kimdir, nereli, kaç yaşında? Kızılcık Şerbeti Hacı Asude kim? Adından sıkça söz ettiren, gündemden düşmeyen dizilerden Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni sezona yeni isimler dahil oluyor. Peki Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olan Servet Pandur kimdir, daha önce hangi dizilerde oynadı. Detaylar haberimizde…

SERVET PANDUR KİMDİR?

Servet Pandur, 27 Mart 1970 tarihinde İzmir'in Bergama ilçesinde doğmuştur. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Pandur, aynı yıl Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda göreve başlamıştır. Hâlen Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görevini sürdürmektedir.

İlk oyunculuk deneyimini 1999 yılında "Çarli" dizisinde yaşayan Servet Pandur, kariyeri boyunca birçok başarılı projede yer almıştır. Rol aldığı yapımlar arasında "İçimdeki Fırtına", "Yılanların Öcü", "Kalbim Yangın Yeri", "Fatmagül'ün Suçu Ne?", "Kod Adı Kaos", "Kanatsız Kuşlar", "Hayata Beş Kala", "Çok Uzak Fazla Yakın", "Bir Aile Hikayesi", "Hercai" ve "Ağır Romantik" bulunmaktadır.

Yeni sezonda Kızılcık Şerbeti dizisi kadrosuna dahil olan Servet Pandur, 1.60 metre boyunda ve 57 kilodur.