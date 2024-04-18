Kızılcık Şerbeti Görkem karakterini canlandırmakta olan oyuncu ve diğer tüm detaylar dizinin izleyicileri başta olmak üzere merak konusu oluyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Görkem kimdir? Kızılcık Şerbeti Görkem karakteri gerçek hayatta kim? Özge Özacar kimdir?

KIZILCIK ŞERBETİ GÖRKEM KİMDİR?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Görkem karakterini canlandırmakta olan oyuncu Özge Özacar'dır.

Özge Özacar 22 Nisan 1995'te İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmuştur. Chubbuck, Le Coq, Meisner oyunculuk tekniklerine dair eğitimler almış olan oyuncu, Bursa Bülbülü filminde canlandırdığı Arzu karakteriyle bu yıl yeniden izleyiciyle buluştu. İngilizce ve Fransızca bilen Özacar mayıs ayında gerçekleşen Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda yürüdü.