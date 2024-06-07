Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Kızılcık Şerbeti sezon finali bugün mü?

Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ile dikkatleri çekerken aynı zamanda dizi hakkında yaşanan gelişmelerle de merak ediliyor. Yeni bölümü heyecanla takip ederken Kızılcık Şerbeti bitiyor mu merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Kızılcık Şerbeti bitiyor mu 2024?

Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Orhan'ın ölümü Korhan ailesini derinden sarsarken, bu kayıpla büyük bir acı yaşayan Ferit, dedesinden beklediği tepkiyi göremediği için büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Fuat ve Orhan'ın ölümünden kendini sorumlu tutan Seyran, Ferit'e ve ailesine zarar verdiğini düşündüğü için büyük bir suçluluk duyar. Halis Ağa'dan ummadığı bir teklif alan İfakat, yaşanan bu gelişmeye çok sevinir. Hastalığını Ferit'ten gizlemeye çalışan Seyran, bu sırrı hiç beklemediği birinin öğrenmesiyle şaşkınlığa uğrar. Babasının intikamını alabilmek ve sevdiklerini koruyabilmek için güçlü olmak zorunda hisseden Ferit, önemli bir karar vererek Kont Ziya'dan yardım ister. Fakat gireceği bu yeni yol, mecbur kaldığında tüm sevdiklerinden vazgeçmeyi göze almasını gerektirecektir.

KIZILCIK ŞERBETİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kızılcık Şerbeti bugün sezon finali bölümü ile ekrana gelecek.