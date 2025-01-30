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Kızılcık Şerbeti Fatih öldü mü, ölecek mi?

Kızılcık Şerbeti Fatih öldü mü, ölecek mi?
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Kızılcık Şerbeti Fatih'in ölüp ölmediği merak ediliyor. Yeni bölümde silahla vurulan Fatih karakterinin sağlık durumunun ne olacağı araştırılıyor. Fatih'in öldüğü veya öleceği yönündeki iddialar, meraklıları tarafından endişeyle takip ediliyor.

Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör'den karakterin akıbeti hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Bu belirsizlik, izleyicilerin "Fatih öldü mü?" ve "Doğukan Güngör diziden ayrılıyor mu?" gibi soruları sormasına neden oldu. Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 86. bölüm fragmanında, Fatih karakterinin vurulma sahnesi izleyicileri endişelendirdi. Peki, Kızılcık Şerbeti Fatih öldü mü, ölecek mi?

KIZILCIK ŞERBETİ FATİH ÖLDÜ MÜ?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanında, Fatih'in Doğa'yı beklerken silahlı bir saldırıya uğradığı ve Doğa'nın "Fatih!" diye haykırdığı görülüyor.

Kızılcık Şerbeti Fatih öldü mü, ölecek mi?

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