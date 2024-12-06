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Kızılcık Şerbeti 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle!

Kızılcık Şerbeti 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle!
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Show Tv'nin başarılı yapımı Kızılcık Şerbeti 80. bölüm fragmanı yoğun ilgiyle izleniyor. Kızılcık Şerbeti dizisini yakından takip edenler son dönemde 80. bölüm fragmanını araştırmaktadır. Kızılcık Şerbeti 80. bölüm fragmanında seyirciyi neler bekliyor herkes tarafından araştırılıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 80. fragmanı izle! Show Tv Kızılcık Şerbeti 80. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 80. fragmanı izle!

Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekranların önünde kilitlemeye devam ediyor. Kızılcık Şerbeti 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti 80. bölüm fragmanı izlemek isteyen seyirciler Kızılcık Şerbeti 80. bölüm fragmanı izlemek için merakla araştırıyor. Kızılcık Şerbeti yayınlandığı son bölümde yine çarpıcı bir son ile bitti. İzleyenler heyecanla Kızılcık Şerbeti 80. bölüm fragmanı araştırıyor. Kızılcık Şerbeti 80. bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 80. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 80. fragmanı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Ömer'in bıçaklanmasından Kıvılcım kendini sorumlu tutuyorken Pembe de bulundukları durumun tüm suçlusunun Arslan ailesinin olduğunu söylüyor. Firaz, Nursema ve İlhami buluşması izleyicilerin dikkatini çekerken Pembe Meri'yi hırsızlıkla suçluyor. Doğa, Görkem'in kendi yaşadıklarını yaşamamasını isterken Fatih Doğa'ya "İstediğin gibi bir hayatımız olacak" sözü veriyor. Tanıtımın finalinde Doğa, Görkem'in doktoruyla olan konuşmasını duyuyor ve neler olacağı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti her Cuma Show TV ekranında saat 20.00'da seyircisi ile buluşuyor.

Kızılcık Şerbeti 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ OYUNCULARI

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Yalazoğlu, Feyza Civelek, Emrah Altıntoprak, Şebnem Bozoklu, Fırat Çelik, Özge Özacar, Şebnem Dönmez, Kaan Taşaner, Rahimcan Kapkap, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memilive Aliye Uzunatağan

KIZILCIK ŞERBETİ 80. FRAGMANI İZLEME LİNKİ!

Fragman yayınlandığında içerik linkte yer alan sayfada yer alacaktır. Fragman takip sayfası için tıklayınız .

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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