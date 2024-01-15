Geçtiğimiz hafta Kızıl Goncalar dizisi RTÜK tarafından yayın durdurma ve para cezası aldı. Fox Tv'de yayınlanan dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Arama motorlarında Kızıl Goncalar yeni bölümü sorgulatılıyor. Peki, Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? Kızıl Goncalar 3.bölüm ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

KIZIL GONCALAR NEDEN YAYINLANMADI?

Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrolünü paylaştığı FOX TV'nin iddialı dizisi Kızıl Goncalar, yayınlandığı ilk bölümden itibaren tepkilerin odağı oldu. Gelen eleştirileri değerlendiren RTÜK ise dizi ve kanala idare para cezası ile 2 yayın durdurma cezası verdi. Kızıl Goncalar'ın son bölümü de İdare mahkemesi ve Bölge idare mahkemesinin RTÜK'ün verdiği yayın durdurma kararını onaylaması sonrası yayınlanamadı.

KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızıl Goncalar dizisine RTÜK 2 yayın durdurma cezası verdiği için bu hafta ekranlarda olmayacaktır. Dizinin yeni bölümü 22 Ocak Pazartesi tekrardan seyircisiyle buluşacaktır.