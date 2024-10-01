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Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Ekim Kızıl Goncalar 21.bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Ekim Kızıl Goncalar 21.bölüm fragmanı izleme linki var mı?
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Kızıl Goncalar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kızıl Goncalar 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kızıl Goncalar 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Ekim Kızıl Goncalar yeni ölüm izleme linki var mı?

Kızıl Goncalar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kızıl Goncalar 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kızıl Goncalar 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Ekim Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vahid'in gelişi herkesin hayatını alt üst etmiştir. Sert kuralları ve uygulamalarıyla herkesi sindiren, gücü tarikatın dışına taşarak ortalığı karıştırmaya başlayan Vahid'in karşısında, kalemini gericilikle mücadele için kullanmaya başlayan Levent'in pes etmeye hiç niyeti yoktur. Ancak Vahid'i Zeynep'le tehdit ettiği Meryem'i onun tehdidinden kurtarmak için ihtiyaç duyulan kanıta ulaşmanın yolu, başta Sadi olmak üzere herkesin güç birliği yapmasından geçmektedir.

Bu sırada herkesin ihtiyaç duyduğu Cüneyd ise gerçeklikle bağını koparmak üzere bir haldeyken kayıplara karışmıştır. Bütün umutlar yitirilmeden önce, Cüneyd'in kendine gelip Zeynep için savaşması gerekir. Ancak bu kez en büyük düşmanı dışarıda değil, zihninin içindedir.Zeynep ise makus kaderiyle karşı karşıya kalırken Levent'in tüm zafer çabaları Beste ve Meryem'e doğru hızla yaklaşan bir felaket ile sınanacaktır.

KIZIL GONCALAR 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızıl Goncalar 21. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Kızıl Goncalar

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