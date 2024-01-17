Kızıl Goncalar Suavi kimdir? Kızıl Goncalar Suavi Alkanlı gerçekte kim, kim oynuyor?

Kızıl Goncalar, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin oyuncuları a ilgi odağı oluyor. Peki, Kızıl Goncalar Suavi Alkanlı kimdir? Kızıl Goncalar Suavi Alkanlı gerçekte kim, kim oynuyor?

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent Alkanlı ( Özcan Deniz ) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in ( Özgü Namal ) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR SUAVİ ALKANLI KİMDİR?

Suavi Alkanlı

(ŞERİF EROL)

28 Şubat döneminin etkin akademisyenlerindendir. Huzurlu bir emeklilik hayal ederken, amansız bir hastalığın pençesine düşmüştür. Levent ve Hande'nin babasıdır. Meryem Zeynep'le yaşayacağı büyük hayati değişim, onu hem ailesiyle ve geçmişiyle hesaplaşmaya itecek hem de hayatının devamına dair kararlar vermek üzere zorlayacaktır.