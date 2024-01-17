Kızıl Goncalar Mira kimdir? Kızıl Goncalar Mira Alkanlı gerçekte kim, kim oynuyor?

Kızıl Goncalar, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin oyuncuları a ilgi odağı oluyor. Peki, Kızıl Goncalar Mira Alkanlı kimdir? Kızıl Goncalar Mira Alkanlı gerçekte kim, kim oynuyor?

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent Alkanlı ( Özcan Deniz ) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in ( Özgü Namal ) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR MİRA ALKANLI KİMDİR?

Mira Alkanlı

(ESMA YILMAZ)

Levent'le Beste'nin kızıdır, 16 yaşındadır. Hayatındaki en önemli gerçek, sene sonunda gireceği lise giriş sınavıdır. Bu sınavda başarılı olmak için tekinsiz çarelere başvuracaktır.